Ayiti: Yon Sware Gala nan Santo-Domingo pou Make Jounen Nasyonal Dyaspora nan Mitan Kominote Ayisyèn nan

Jedi 20 avril 2017 se jounen Nasyonal Selebrasyon Ayisyen kap Viv nan Dyaspora. Nan okazyon an, responsab òganizasyon ki pote non Fondasyon Zile, Edwin Paraison, ansanm ak reprezantan ofisyèl nan gouvènman ayisyen an ap òganize yon sware gala nan Santo Domingo, Repiblik dominkèn pou remèt pri bay plizyè moun ki kon pote kontribisyon yo bay kominote ayisyèn an.

Dapre Mesye Paraison objektif selebrasyon sa a se pou chanje imaj dominiken yo genyen de ayisyen. Responsab Fondasyon Zile a te reponn kesyon jounalis Lavwadlameirk Jean Robert Philippe, sou enpòtans semèn dyaspora a ann Ayiti.

Klike sou lyen odyo anba tèks la pou tande entèvyou a.