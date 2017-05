Etazini-Politik : Ennmi Politik Prezidan Donald Trump di Li Mal Jere Dosye Sekrè Peyi a

Ozetazini, administrasyon Trump la sanble ap soufri ak tèt-fè-mal nan jounen mèkredi 17 me 2017 la aprè nouvèl fin parèt pou di Misye Trump te eseye deraye yon ankèt kriminèl kap fèt sou rapò ki ta egziste ant yon ansyen konseye sekirite nasyonal li ak otorite Larisi yo, mete sou enfòmasyon ki di kòmkwa prezidan an te mete 2 diplomat ris okouran enfòmasyon top sekrè gouvènman ameriken an pandan li tap rankontre ak diplomat sa yo semèn pase a.

Vrèman vre, kès sous di Prezidan Trump ta mande endirèkteman ansyen Direktè FBI la, James Comey, pou l sispann yon ankèt ajans la te ouvè sou ansyen Konseye Sekirite Nasyonal Michael Flynn, sa ki ta reprezante yon tantativ pou prezidan an enfliyanse travay FBI. Menm sous yo di sitiyasyon an vin pi grav apre piblik la te aprann nouvèl kòmkwa Prezidan Trump ta fè 2 ofisyèl Larisi (Minis Afè Etranjè Sergei Lavrov ak Ambasadè ris la Ozetazini, Sergey Kislyak) konnen enfòmasyon top sekrè gouvènman ameriken an pandan li tap resevwa yo nan La Mezon Blanch sa gen yon semenn. Yon ofisyèl Mezon Blanch ki tap pale ak yon repòtè Politico --yon jounal an-liyn ki baze nan Washington-- fè konnen:

“Pèsonn pa ka di ki kote bagay sa a pral mennen. Kisa ki pral rive apre sa? Pèsonn pa ka di!".

Nan Kongrè a, yon ti kantite zanmi repibliken Misye Trump --yon kantite kap gwosi de tan zan tan-- ak kèk demokrat lanse apèl pou yo mande nominasyon yon pwokirè espesyal oubyen fòmasyon yon komisyon pou etidye rapò ki ta egziste ant Misye Trump, pwòch kolaboratè li yo epi Larisi nan kad yon envestigasyon ki ta ale pi lwen pase ankèt FBI ak Komite Sèvis Sekrè 2 chanm Kongrè a ap mennen kounyela a. Senatè Charles Schumer --yon Demokrat Eta New York-- pale pou l di:

“Lè a rive pou nou mete konsiderasyon politik sou kote epi fè sa ki bon pou peyi a. Pou n fè sa ki bon an, se pou n nonmen yon pwokirè espesyal endepandan ki pa anba lobedyans La Mezon Blanch."

Depite Maxine Watters, yon Demokrat Eta Kalifòni, leve lavwa pou l mande Kongrè a jije Prezidan Trump avek posiblite pou revoke li. Bò kote pa li, Prezidan Chanm Reprezantan an, Repibliken Paul Ryan, deklare gen 3 ankèt ki sou pye deja; e kantite sa a sifi. Pandan misye Ryan tap pale ak laprès nan Washington, D.C., li deklare:

“Genyen anpil envestigasyon kap fèt deja; nou dwe swiv endis yo kèlkeswa kote yo mennen nou.”

Prezidan Trump pa fè okenn deklarasyon dirèk sou chirepit ki okipe aktyalite a depi kèk jou deja nan Washington. Sepandan, pandan li te pran lapawòl mèkredi a nan yon seremoni remiz diplòm nan Akademi Gad Kòt Lèzetazini an nan Eta Konnektikit, li di:

“Nan tout istwa peyi sa a, pa gen yon òm politik yo te trete pi mal ni pi enjisteman pase mwen menm.”