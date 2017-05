Etazini-Politik : Prezidan Trump Revoke Direktè FBI la, James Comey

Ozetazini, Prezidan Donald Trump defann desizyon li pran pou l revoke direktè Biwo Ankèt Federal la (FBI), James Comey. Misye Trump deklare:

“Misye pa tap fè yon bon travay ditou. Se osi senp ke sa.”

Prezidan an pale konsa mèkredi 10 me 2017 la nan salon oval La Mezon Blanch la pandan li te chita bò kote ansyen Sekretè Deta ameriken Henry Kissinger. Pi bonè nan jounen an, Misye Trump te ekri yon nòt sou kont Twitter li kote li te di, antwòt:

“James Comey pèdi konfyans tout moun nan Washington, kit se Repibliken, kit se Demokrat. Nou pral mete nan plas li yon moun ki kapab fè yon pi bon travay; yon moun ki pral pèmèt FBI rejwenn espri li avèk prestij li.”

Vis Prezidan ameriken an, Mike Pence -ki tap reyaji sou desizyon an nan menm jounen mèkredi a- pale pou l di:

“Prezidan Trump pran desizyon kil fo a nan moman kil fo a lè li revoke Comey a"...

Moun kap kritike revokasyon Misye Comey a fè konnen desizyon sa a fè yo ap poze kesyon sou avni ankèt FBI ap mennen sou enplikasyon Larisi nan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la, e sou mankemelanj ki ta genyen ant responsab kanpay elektoral Donald Trump la ak otorite Larisi yo pou Moskou enfliyanse eleksyon an.