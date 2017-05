Venezuela Politik : Prezidan Maduro Mande yon Nouvo Konstitisyon.

Devan kriz politik kap sakaje Venezuela a, prezidan peyi a, Nicolàs Maduro, lanse apèl pou l mande yon nouvo konstitisyon, yon demach advèsè l yo deja denonse.

Prezidan Maduro siyen, nan jounen lendi premye me 2017 la, yon dekrè ki prevwa fòmasyon yon asanble konstitiyant. Lidè venezuelyen an bay detay sou plan l lan nan yon diskou televize kote li di se travayè peyi a yo ki pral eli kèk nan 500 manm asanble konstitiyant sa a e nouvo chat nasyonal la pral ranplase yon konstitisyon yo te revize an 1999 sou gouvènman predesesè l la, defen Prezidan Hugo Chavez.

Associated Press reprann pawòl lidè sosyalis la ki di:

"Jou a rive, frè m yo. Pa kite m tonbe; pa kite Chavez tonbe, e pa kite peyi nou tonbe non plis…"

Prezidan Maduro ajoute mwens pase mwatye nan moun ki pral fè pati asanble a ap sòti nan eleksyon; li pap gen ladan n okenn manm pati politik.

Opozan Prezidan Maduro yo ak kèk analis konsidere desizyon sa a kòm yon pretèks pou li ranvwaye eleksyon rejyonal yo ki gen pou dewoule ane sa a ak eleksyon prezidansyèl yo ki fikse pou ane 2018 la .