Prezidan an te anonse netwayaj nan kanal irigasyon ak repare wout agrikòl yo nan okazyon fèt Agrikilti ak Travay lendi premye me 2017 la. Dapre responsab yo, travay la ap dire 2 mwa avan li ale nan Gran Sid peyi a. Prezidan Jovenel Moise ap pote presizyon sou lansman Karavann Chanjman an.