Seremoni remiz diplòm 27èm pwomosyon (PNH) la dewoule an prezans anpil gwo otorite gouvènmantal. Nan okazyon an, Direktè Jeneral Polis Nasyonal la, Michel-Ange Gédéon, di nouvo ajan yo dwe mache nan lòd ak disiplin yon fason pou kapab mete tout popilasyon an an konfyans.