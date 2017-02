Depite Abel Descollines mande sipòtè li yo pou rete kè kalm an atandan BCEN nan pwononse li sou dosye eleksyon konteste yo. Kandida pou pòs Sena nan depatman sant lan te al an apèl akoz li pat dakò ak rezilta eleksyon yo. Dapre KEP a se Rony Celestin ki pase nan kous la kòm senatè depatman an.