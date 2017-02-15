Etazini: 2 Tribinal Federal Pran Desizyon pou Bloke Dekrè Entèdiksyon sou Imigrasyon Prezidan Trump la

Yon jij federal ameriken ki te bloke tanporèman entèdiksyon Prezidan Donald Trump te pran pou sitwayen 7 peyi pa antre Ozetazini, deklare lendi 13 fevriye 2017 la, efò pou defye dekrè sa a ap vanse. An menm tan, yon lòt jij federal lanse yon nouvo lòd pou pa aplike nan eta Virjini dekrè prezidansyèl sou entèdiksyon an.
Jij Distri James Robart te deside nan kòmansman mwa fevriye a, moun ki soti Irak, Iran, Siri, Libi, Yemen, Somali ak Soudan e ki gen bon jan viza gen dwa antre nan peyi Etazini. Dapre desizyon Jij Robart la, pwogram pou admisyon refijye yo ka kontinye pandan tribinal yo ap chache konnen si dekrè ekzekitif Trump la gen baz legal.
Gouvènmam an te pote desizyon Jij Robart la nan yon tribunal kou dapèl. 3 jij nan 9èm Kou Dapèl Federal la nan eta Kalifòni ki tap tande dosye a te deside kore lòd Jij Robart te pran pou sispann pwovizwaman entèdiksyon kont sitwayen 7 peyi ki gen majorite mizilman pou yo pa rantre Ozetazini.
Lendi 13 fevryie, Depatman Jisits Etazini an te mande Jij Robart pou li pa pran okenn lòt desizyon sou dosye a ann atandan 9èm Kou Dapèl la bay desizyon final li pou konnen si dekrè Prezidan Trump lan legal ou byen totalman ilegal. Men Jij Robart te rejte demand Depatman Jistis la.