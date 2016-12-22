Mache Atik Nwèl Vil Bèlen an Relouvri, Jedi 22 Desanm 2016, 3 Jou Apre Atak la

Mache Nwel la nan Bèlen kote yon eleman ki tap kondi yon kamyon pwa lou, l te touye 12 moun, lendi ki te 19 desanm 2016 la, reouvè ak yon gwo prezans lapolis e ak baraj an gwo blòk beton ki antoure li.

Òganizatè evenman an pran desizyon pou reouvè mache a san yo pa jwe mizik fèt e san gwo limyè, ke yo ranplase ak chandèl e ak flè ke moun te kite nan lye atak la kòm omaj pou moun ki mouri yo.

Prensipal sispèk nan atak la, Anis Amri, t ap chache azil nan peyi a, men otorite imigrasyon alamnd yo te rejte demand li a, e li te anba siveyans lapolis.