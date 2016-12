Almay: Otorite Lapolis yo AP Chèche yon Nouvo Sispè nan Atak Bèlen an

Minis Enteryè Almay la, Thomas de Maizyère, fè konnen lapolis kontinye ap chache yon nouvo sispèk nan atak kamyon ki te fèt lendi 19 novanm pase a nan mache atik nwèl la nan Bèlen kote 10 moun pèdi lavi y e anviwon 50 lòt blese.

Minis Enteryè a fè konnen lapolis sou pis yon nouvo sispèk malgre li ensiste pou l di “se yon sispèk, men sa pa vle di se li ki asayan an."

Menm jou atak la, otorite alman yo te konfime arestasyon chofè kamyon an ke yo te jwenn nan paraj 2 kilomèt ak lye krim nan. Dapre enfòmasyon yo sispèk la se te moun peyi Pakistan ki tap chèche azil politik nan peyi Almay.

Sepandan, otorite te deklare pita nan Lendi 20 desanm yo libere sitwayen pakistanè a paske yo pat gen ase prèv pou kenbe l kòm yon sispèk.

Dapre plizyè media ann Alamay, moun ke otorite yo ta sanble ap chèche a sèvi ak 3 idantite diferan. Lapolis te jwenn youn nan idantite li yo andan kamyon pwa lou a ke chofè a te kondi pou komèt zak la.

Evenman Bèlen an sanble anpil ak sa ki te rive an Frans 14 jiyè pase a nan vil Nice sou Plas Pwomenad la kote yon kamyon pwa lou te antre sou yon group moun epi touye 77 nan yo. Gendarmerie Française te idantifye asayan an kòm yon jenn gason ki gen rasin li nan peyi Tinizi e ki gen 31 lane.